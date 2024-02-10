Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Беллингем снова возглавил список бомбардиров Ла Лиги

Беллингем снова возглавил список бомбардиров Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем отметился забитым мячом в ворота «Жироны» в матче 24-го тура чемпионата Испании. Этот гол стал для хавбека 15-м в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. Таким образом, англичанин снова возглавил бомбардирскую гонку, обогнав нападающих «Жироны» и «Хетафе» Артёма Довбика и Борху Майораля. У обоих форвардов по 14 взятий ворот.

Встреча между «Реалом» и «Жироной» проходит в эти минуты. После первого тайма «сливочные» уверенно ведут в счёте — 2:0.

Испания - Примера . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2-й тайм
2 : 0
Жирона
Жирона
1:0 Винисиус Жуниор – 6'     2:0 Беллингем – 35'    
Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» в июле прошлого года из дортмундской «Боруссии» за € 103 млн. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн. В нынешнем сезоне Беллингем во всех турнирах за «сливочных» провёл 27 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал восемь голевых передач.

Материалы по теме
«У Джуда характер 30-летнего человека». Мэддисон — о ментальных качествах Беллингема
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android