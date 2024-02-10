Беллингем снова возглавил список бомбардиров Ла Лиги

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем отметился забитым мячом в ворота «Жироны» в матче 24-го тура чемпионата Испании. Этот гол стал для хавбека 15-м в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. Таким образом, англичанин снова возглавил бомбардирскую гонку, обогнав нападающих «Жироны» и «Хетафе» Артёма Довбика и Борху Майораля. У обоих форвардов по 14 взятий ворот.

Встреча между «Реалом» и «Жироной» проходит в эти минуты. После первого тайма «сливочные» уверенно ведут в счёте — 2:0.

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Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» в июле прошлого года из дортмундской «Боруссии» за € 103 млн. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн. В нынешнем сезоне Беллингем во всех турнирах за «сливочных» провёл 27 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал восемь голевых передач.