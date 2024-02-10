«Реал» — «Жирона»: мадридцы довели счёт до разгромного

В эти минуты проходит матч 24-го тура испанской Примеры, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Жирона». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Реал» вышел вперёд уже на шестой минуте. Голом отметился Винисиус Жуниор. На 35-й минуте Джуд Беллингем увеличил преимущество своей команды. Через девять минут после начала второго тайма Беллингем оформил дубль — 3:0.

«Сливочные» занимают первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 58 очков за 23 матча. «Жирона», в свою очередь, находится на второй строчке, заработав 56 очков.