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«Реал» — «Жирона»: мадридцы довели счёт до разгромного

«Реал» — «Жирона»: мадридцы довели счёт до разгромного
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В эти минуты проходит матч 24-го тура испанской Примеры, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Жирона». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Испания - Примера . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 0
Жирона
Жирона
1:0 Винисиус Жуниор – 6'     2:0 Беллингем – 35'     3:0 Беллингем – 54'     4:0 Родриго – 61'    

«Реал» вышел вперёд уже на шестой минуте. Голом отметился Винисиус Жуниор. На 35-й минуте Джуд Беллингем увеличил преимущество своей команды. Через девять минут после начала второго тайма Беллингем оформил дубль — 3:0.

«Сливочные» занимают первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 58 очков за 23 матча. «Жирона», в свою очередь, находится на второй строчке, заработав 56 очков.

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