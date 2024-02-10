Тренер «Ливерпуля» Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победе в матче 24-го тура АПЛ с «Бёрнли» (3:1) высказался о чемпионской гонке.

«Гонка за титулом? Я думаю об этом каждую неделю. Добавьте сюда «Тоттенхэм», который сегодня одержал важную победу. Завтра играет «Астон Вилла». Все они находятся в гонке — и, конечно же, «Арсенал». Две недели назад у нас была идеальная ситуация с составом. Две недели спустя нам не хватает игроков на каждой позиции. Всё может случиться. Нам всем нужна удача, а чтобы пройти через это, когда её нет, приходится бороться», — приводит слова Клоппа ВВС.

На данный момент после 24 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» располагается на первом месте с 54 очками. «Бёрнли» находится в зоне вылета, на 19-й строчке с 13 очками.