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Тренер «Ливерпуля» Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ

Тренер «Ливерпуля» Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победе в матче 24-го тура АПЛ с «Бёрнли» (3:1) высказался о чемпионской гонке.

Англия - Премьер-лига . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Жота – 31'     1:1 О'Ши – 45'     2:1 Диас – 52'     3:1 Нуньес – 79'    

«Гонка за титулом? Я думаю об этом каждую неделю. Добавьте сюда «Тоттенхэм», который сегодня одержал важную победу. Завтра играет «Астон Вилла». Все они находятся в гонке — и, конечно же, «Арсенал». Две недели назад у нас была идеальная ситуация с составом. Две недели спустя нам не хватает игроков на каждой позиции. Всё может случиться. Нам всем нужна удача, а чтобы пройти через это, когда её нет, приходится бороться», — приводит слова Клоппа ВВС.

На данный момент после 24 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» располагается на первом месте с 54 очками. «Бёрнли» находится в зоне вылета, на 19-й строчке с 13 очками.

Турнирная таблица АПЛ
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