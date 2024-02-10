Беллингем забил гол «Жироне» после травмы, чуть позже хавбека заменили
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем получил травму голеностопа на 51-й минуте матча 24-го тура Ла Лиги с «Жироной». Сразу после оказания медицинской помощи хавбеку удалось забить свой второй мяч в игре. Спустя три минуты после этого футболист был заменён. Вместо него на поле появился полузащитник Браим Диас.
Встреча между «Реалом» и «Жироной» проходит в эти минуты. На данный момент «сливочные» громят соперника — 4:0.
Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.
Испания - Примера . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 0
Жирона
Жирона
1:0 Винисиус Жуниор – 6' 2:0 Беллингем – 35' 3:0 Беллингем – 54' 4:0 Родриго – 61'
Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» в июле прошлого года из дортмундской «Боруссии» за € 103 млн. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн. В нынешнем сезоне Беллингем во всех турнирах за «сливочных» провёл 28 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал восемь голевых передач.
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