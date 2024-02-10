«Байер» — «Бавария»: Гримальдо забил второй мяч хозяев

В эти минуты проходит встреча 21-го тура немецкой Бундеслиги между леверкузенским «Байером» и мюнхенской «Баварией». Команды играют на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, Германия. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Берлин). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Хозяева поля ведут со счётом 2:0.

На 49-й минуте Алехандро Гримальдо забил второй мяч «Байера».

В нынешнем сезоне эти команды уже встречались между собой в рамках 4-го тура чемпионата Германии. Встреча, проходившая в Мюнхене, завершилась вничью со счётом 2:2.

После 20 туров турнирную таблицу немецкой Бундеслиги возглавляет леверкузенский «Байер». В активе подопечных Хаби Алонсо 52 очка. Мюнхенская «Бавария» с 50 очками находится на втором месте.