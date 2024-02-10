Игрок «Барселоны» Роке: когда тренировка заканчивается, я остаюсь работать с Левандовски

Футболист каталонской «Барселоны» Витор Роке заявил, что после окончания командных тренировок остаётся работать с партнёром по команде Робертом Левандовски.

«Я многому научился у Левандовски. Когда тренировка заканчивается, я остаюсь с ним работать», — приводит слова Роке пресс-служба клуба.

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Витор Роке перешёл в «Барселону» этой зимой из «Атлетико Паранаэнсе» за € 40 млн. Форвард на данный момент провёл за каталонцев семь неполных матчей во всех турнирах, в которых забил два гола. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.