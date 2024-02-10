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«Рома» проиграла впервые после увольнения Моуринью

«Рома» проиграла впервые после увольнения Моуринью
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Сегодня, 10 февраля, «Рома» в родных стенах уступила «Интеру» в матче 24-го тура итальянской Серии А — 2:4. Римская команда потерпела своё первое поражение после ухода из команды португальского наставника Жозе Моуринью.

Италия - Серия А . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 20:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 4
Интер М
Милан
0:1 Ачерби – 17'     1:1 Манчини – 28'     2:1 Эль-Шаарави – 44'     2:2 Тюрам – 49'     2:3 Анхелиньо – 56'     2:4 Бастони – 90+3'    

В последний раз «Рома» уступала в матче Серии А почти месяц назад — 14 января. Это произошло в выездной игре с «Миланом» — 1:3. На протяжении последующих трёх матчей чемпионата «джаллоросси» обыгрывали такие команды, как «Верона» (2:1), «Салернитана» (2:1) и «Кальяри» (4:0).

На данный момент «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 38 очков за 24 тура. Свой следующий матч римляне проведут в воскресенье, 18 февраля. Команда Даниэле Де Росси на выезде встретится с «Фрозиноне» в рамках 25-го тура чемпионата. Начало игры — в 20:00 мск.

Турнирная таблица Серии А - 2023/2024
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