«Рома» проиграла впервые после увольнения Моуринью

Сегодня, 10 февраля, «Рома» в родных стенах уступила «Интеру» в матче 24-го тура итальянской Серии А — 2:4. Римская команда потерпела своё первое поражение после ухода из команды португальского наставника Жозе Моуринью.

В последний раз «Рома» уступала в матче Серии А почти месяц назад — 14 января. Это произошло в выездной игре с «Миланом» — 1:3. На протяжении последующих трёх матчей чемпионата «джаллоросси» обыгрывали такие команды, как «Верона» (2:1), «Салернитана» (2:1) и «Кальяри» (4:0).

На данный момент «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 38 очков за 24 тура. Свой следующий матч римляне проведут в воскресенье, 18 февраля. Команда Даниэле Де Росси на выезде встретится с «Фрозиноне» в рамках 25-го тура чемпионата. Начало игры — в 20:00 мск.