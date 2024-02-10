Чорлука: ни один клуб не хотел бы расстаться с таким игроком, как Алексей Миранчук

Бывший футболист московского «Локомотива» Ведран Чорлука заявил, что ни один клуб не хотел бы расстаться с таким игроком, как Алексей Миранчук, который сейчас выступает за итальянскую «Аталанту».

«Не знаю, какие планы у «Аталанты» на Миранчука, как руководство команды видит его будущее. От этого многое зависит. Но я думаю, что ни один клуб не хотел бы расстаться с таким игроком, как Лёша. Не знаю, как думает он и его окружение, но на месте Лёши я бы остался в «Аталанте». Если есть такая возможность, конечно», — приводит слова Чорлуки «РБ Спорт».

Напомним, Миранчук был признан лучшим игроком «Аталанты» в январе. В прошлом месяце россиянин сыграл шесть матчей во всех турнирах, где отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 7,5 млн.

Ранее Opta Sports сообщил, что Миранчук является лучшим созидателем Серии А в 2024 году. Миранчук отдал 21 передачу под удар в 2024 году. Его ближайшими преследователями по этому показателю являются Рафаэл Леау из «Милана» (15 передач) и Шарль Де Кетеларе, одноклубник Миранчука (14 передач).