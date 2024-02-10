«Байер» — «Бавария»: Фримпонг довёл счёт до крупного

В эти минуты проходит встреча 21-го тура немецкой Бундеслиги между леверкузенским «Байером» и мюнхенской «Баварией». Команды играют на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, Германия. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Берлин). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 90+5-й минуте Жереми Фримпонг забил третий мяч леверкузенцев.

В нынешнем сезоне эти команды уже встречались между собой в рамках четвёртого тура чемпионата Германии. Встреча, проходившая в Мюнхене, завершилась вничью со счётом 2:2.

После 20 сыгранных туров турнирную таблицу немецкой Бундеслиги возглавляет леверкузенский «Байер». В активе подопечных Хаби Алонсо 52 очка. Мюнхенская «Бавария» с 50 очками находится на втором месте.