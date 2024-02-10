Фанаты на «Бернабеу» в матче «Реал» — «Жирона» пели, чтобы Хави остался в «Барселоне»

Болельщики на «Бернабеу» в матче 24-го тура испанской Примеры «Реал» — «Жирона» (4:0) пели, чтобы главный тренер «Барселоны» Хави остался в клубе, сообщает аккаунт Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

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Напомним, главный тренер «Барселоны» Хави объявил, что покинет свой пост в конце нынешнего сезона. Специалист возглавляет клуб с 6 ноября 2021 года. Под его руководством каталонский клуб выиграл два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).

На данный момент мадридский «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 61 очко за 24 матча. «Жирона», в свою очередь, находится на второй строчке, заработав 56 очков.