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Шансы «Байера» на чемпионство выросли до 66% — Opta

Шансы леверкузенского «Байера» на победу в чемпионате Германии выросли до 66% после победы в матче 21-го тура Бундеслиги с мюнхенской «Баварией». Напомним, подопечные Хаби Алонсо добились крупной победы со счётом 3:0.

Фото: Телеграм-канал Opta Sports

После этой победы «Байер» упрочил своё лидерство в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В активе подопечных Хаби Алонсо стало 55 очков. Мюнхенская «Бавария» с 50 очками находится на втором месте.

Раннее команда из Леверкузена установила личный рекорд по количеству матчей без поражений подряд. Беспроигрышная серия немецкого клуба достигла уже 31 матча.

Напомним, главным тренером «Байера» является испанский специалист Хаби Алонсо, который, по сообщениям многих СМИ, может сменить на посту рулевого «Ливерпуля» немца Юргена Клоппа, уходящего в конце сезона.