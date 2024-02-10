«Жирона» не ударила в створ «Реала», который играл с Тчуамени и Карвахалем в центре защиты

«Жирона» ни разу не ударила в створ ворот в матче 24-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (0:4), у которого в качестве центральных защитников играли Орельен Тчуамени и Даниэль Карвахаль.

Напомним, из-за большого количества травм в стане «сливочных» не оказалось центральных защитников. Именно поэтому на этой позиции с первых минут появились Тчуамени и Карвахаль, которые не допустили ни одного удара в створ по воротам «Реала».

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

На данный момент мадридский «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 61 очко за 24 матча. «Жирона», в свою очередь, находится на второй строчке, заработав 56 очков.