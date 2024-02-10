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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев рассказал об уходе Курбана Бердыева из команды

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев рассказал об уходе Курбана Бердыева из команды
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал уход Курбана Бердыева с поста главного тренера команды. Напомним, в клубе сообщили, что специалист ушёл с должности по собственному желанию.

«Мы изначально договорились, что имеем взаимное право на расторжение контракта в любое время. Так и было прописано в договоре. Почему? Ведь едва ли мы найдём сегодня ещё один подобный контракт. А причина одна – он шёл по моей просьбе в команду, заметно уступающую его уровню. Считаю, что его приглашение оправдало себя на сто процентов – он работал без пауз и многому научил ребят.

Причиной ухода называли моё вмешательство в его работу? Помешать не удалось – настолько здорово Курбан работал. На самом деле в наших рабочих отношениях с Бердыевым не было никакой вертикали: я – президент, начальник, а он – наёмный работник. И я никогда не разговаривал с ним как президент, только как коллега. И никогда не говорил ему «Делай, как я», что, собственно, и означает «вмешательство», — приводит слова Гаджиева пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, махачкалинское «Динамо», проведшее первую часть сезона под руководством Бердыева, возглавляет турнирную таблицу Первой лиги сезона-2023/2024, набрав 37 очков за 20 матчей.

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