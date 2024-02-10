«Они похожи». Анчелотти сравнил Беллингема с Зиданом

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сравнил нынешнего игрока команды Джуда Беллингема с её бывшим футболистом, а позднее и тренером Зинедином Зиданом.

«Зидан и Беллингем? Они похожи. У них невероятный уровень. Зидан был великолепен технически, а Беллингем невероятен в том, что делает в штрафной. Очень немногие могут такое сделать», — приводит слова Анчелотти пресс-служба клуба.

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Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» в июле прошлого года из дортмундской «Боруссии» за € 103 млн. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн. В нынешнем сезоне Беллингем во всех турнирах за «сливочных» провёл 28 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал восемь голевых передач.