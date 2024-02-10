Тухель: беру вину за провальную тактику на себя

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель взял на себя ответственность за неудачные тактические решения в матче 21-го тура Бундеслиги с «Байером» (0:3).

«Я беру на себя ответственность за наш тактический подход в матче с «Байером». У нас была целая неделя на подготовку. Моя работа — выдвигать идеи и убеждать своих игроков в правильности такого подхода. К сожалению, сегодня получилось не совсем удачно — это не первый и не последний раз в моей тренерской карьере. Мы хорошо готовились неделю и многого от себя ожидали, но в итоге возвращаемся домой с пустыми руками», — приводит слова Тухеля профиль Bayern&Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

«Байер» после победы над «Баварией» упрочил своё лидерство в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В активе подопечных Хаби Алонсо 55 очков. Мюнхенская «Бавария» с 50 очками находится на втором месте.