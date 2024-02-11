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Алонсо: шансы «Байера» на титул? Поговорим об этом в мае

Алонсо: шансы «Байера» на титул? Поговорим об этом в мае
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился эмоциями от уверенной победы своей команды в матче 21-го тура Бундеслиги с «Баварией» (3:0). Испанский специалист также ответил на вопрос журналиста о шансах своей команды на чемпионство в нынешнем сезоне.

Германия - Бундеслига . 21-й тур
10 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
3 : 0
Бавария
Мюнхен
1:0 Станишич – 18'     2:0 Гримальдо – 50'     3:0 Фримпонг – 90+5'    

«Мы проделали отличную работу, дисциплина и сплочённость команды были великолепными. Выступление в целом было отличным, все футболисты показали топ-игру. У нас было достаточно моментов, при этом у «Баварии» шансов почти не было.

У меня отличная команда, отличные игроки. Один я не справлюсь. У нас прекрасная энергия, и это главное. Никакого секрета нет, просто игроки верят, и мы хотим побеждать раз за разом.

Шансы «Байера» на титул? Поговорим об этом в мае. Сейчас же мы просто должны быть реалистами и твёрдо стоять на ногах», — приводит слова Алонсо профиль Bayern&Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

«Байер» после победы над «Баварией» упрочил своё лидерство в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В активе подопечных Хаби Алонсо стало 55 очков. Мюнхенская «Бавария» с 50 очками находится на втором месте.

Турнирная таблица Бундеслиги - 2023/2024
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