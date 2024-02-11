Игрок «Арсенала» Зинченко: я готов играть где угодно, даже в воротах

Футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко заявил, что готов играть даже в воротах.

«Я хочу сказать, что где бы меня ни увидел мой тренер, я готов играть где угодно, даже в воротах», — приводит слова Зинченко VBET News.

Зинченко перебрался в «Арсенал» летом 2022 года из «Манчестер Сити», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 35 млн. В нынешнем сезоне футболист сыграл за лондонцев 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. При этом его рыночная стоимость составляет € 42 млн, что является самой пиковой в его карьере.

На данный момент после 23 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Арсенал» располагается на третьем месте с 49 очками.