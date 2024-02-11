Игрок «Байера», арендованный из «Баварии», высказался о своём голе в ворота мюнхенцев

Защитник «Баварии» Йосип Станишич, выступающий в нынешнем сезоне за леверкузенский «Байер» на правах аренды, высказался о своём забитом голе в ворота мюнхенцев в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги. Напомним, подопечные Хаби Алонсо одержали крупную победу со счётом 3:0.

«Несмотря на то, что ты счастлив, ты также в какой-то степени чувствуешь сожаление. Я не праздновал из уважения.

Моё будущее? В этом сезоне я играю в леверкузенском «Байере» и делаю здесь всё, что в моих силах. Доказываю «Баварии», что было ошибкой отпускать меня? Конечно, вы хотите это доказать, но я не всегда об этом думал. В первую очередь я хотел доказать это самому себе», — приводит слова Станишича Bayern & Germany.

«Байер» после победы над «Баварией» упрочил своё лидерство в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В активе подопечных Хаби Алонсо стало 55 очков. Мюнхенская «Бавария» с 50 очками находится на втором месте.