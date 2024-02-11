Гендиректор «Баварии» высказался о возможном увольнении Тухеля

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристоф Дризен поделился эмоциями от поражения мюнхенской команды в матче 21-го тура Бундеслиги с «Байером» (0:3). Также немецкий функционер ответил на вопрос журналиста о возможном увольнении главного тренера команды Томаса Тухеля.

«Поражение заслуженное. «Байер» был просто лучше нас, необходимо это признать. К счастью, впереди ещё 13 туров, надо надеяться на осечки леверкузенцев.

Увольнение Тухеля? Ничего не изменилось. Мы знали, что будет тяжело», — приводит слова Дризена профиль Bayern&Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту своего соотечественника — Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу-2022/2023.

«Байер» после победы над «Баварией» упрочил своё лидерство в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В активе подопечных Хаби Алонсо стало 55 очков. Мюнхенская «Бавария» с 50 очками находится на втором месте.