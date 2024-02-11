Гаджиев: уровень РПЛ стал хуже, посмотрите, как в последние годы клубы играли в еврокубках

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением об уровне футбола в Российской Премьер-Лиге.

«Уровень стал хуже. А что, нет? В 90-х «Спартак» играл в полуфиналах всех европейских турниров, включая Лигу чемпионов, в 2005-м и 2008-м годах ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА. А посмотрите, как в последние годы наши клубы выступали в еврокубках: порой выигрывали за сезон один матч из двадцати», — приводит слова Гаджиева официальный сайт махачкалинского клуба.

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.