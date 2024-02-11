Лотар Маттеус: я не сомневаюсь, что «Байер» станет чемпионом, если продолжит так играть

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус заявил, что «Байер» станет чемпионом в Бундеслиге.

«Я не сомневаюсь, что «Байер» станет чемпионом, если продолжит так играть. Нет причин сомневаться, что они не будут продолжать играть таким образом. Они выросли вместе, и у них есть лидер в лице Хаби Алонсо, у которого всё под контролем. Леверкузен — большой фаворит в борьбе за титул. Если кто-то говорит обратное, он ничего не смыслит в футболе, «Бавария» играет не убеждённо.

Решения, которые Томас Тухель принял перед игрой, безусловно, были продиктованы его убеждённостью. Но они просто не сработали. Если вы проигрываете со счётом 0:3, то вы, безусловно, допустили ошибки в своём составе. Тем не менее, леверкузенцы последние несколько недель играли в футбол в своей собственной лиге. Тухель и команда должны спросить себя, что они сделали не так», — приводит слова Маттеуса Sky Sports.