Футболист «Спартака» Бонгонда со сборной ДР Конго упустил бронзовые медали Кубка Африки

В матче за бронзовые медали Кубка африканских наций сборная ЮАР одержала победу в игре с ДР Конго, за которую выступает нападающий «Спартака» Тео Бонгонда. Основное время матча завершилось нулевой ничьей. В серии пенальти точнее были южноафриканцы — 6:5.

Отметим, что игрок московского «Спартака» Бонгонда вышел в стартовом составе, но не отличился результативными действиями.

Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

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