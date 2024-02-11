Чорлука смеялся с Самедовым, Каряку прогнали с общего фото. Лучшие кадры Кубка Легенд

10 февраля в Москве на поле стадиона «Мегаспорт» прошёл первый день Кубка Легенд. В этом году турнир предстал в новом формате: за трофей сражаются именитые игроки ведущих российских клубов («Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Зенит») и сборная мира.

Стоит отметить, что в составе красно-белых было три дебютанта турнира: аргентинский защитник Николас Пареха, а также тренеры Олег Романцев и Ринат Дасаев, которых приглашали на Кубок Легенд в качестве почетных гостей. Ивица Олич и Юрий Жирков сыграли за ЦСКА, Ведран Чорлука дебютировал в качестве легенды «Локомотива». Александр Глеб сыграл за сборную мира.

Лучшие кадры с Кубка Легенд — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Сегодня легенды «Спартака» сразятся в финальном матче со сборной мира.