Тухель раскритиковал регламент Бундеслиги после разгрома от «Байера»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал 0:3 от «Байера», а также высказался о том, что «Бавария» пропустила от принадлежащего клубу футболиста Йосипа Станишича, находящегося в аренде в леверкузенском клубе.

«В Англии есть хорошее правило, согласно которому, когда вы отдаёте игрока в аренду, он не может играть против вас. Для меня это имеет смысл. Это правило, к сожалению, не существует в Германии. Сейчас мы стали пострадавшими от этого. Я поздравил Станишича, ведь на данный момент он игрок «Байера».

Всё зависит от нас. Мы не собираемся терять надежду. Мы попробуем сделать всё до последнего матча. Сейчас «Байер» воспользовался своим шансом увеличить отставание. Всё, что мы можем сделать, это продемонстрировать реакцию и продолжать идти. Это наш план, – приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

«Байер» после победы над «Баварией» упрочил своё лидерство в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В активе подопечных Хаби Алонсо стало 55 очков. Мюнхенская «Бавария» с 50 очками находится на втором месте.