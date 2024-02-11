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Мануэль Нойер отреагировал на разгромное поражение «Баварии»

Мануэль Нойер отреагировал на разгромное поражение «Баварии»
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал 0:3 от «Байера» во вчерашнем матче Бундеслиги.

«В самый важный день мы продемонстрировали худшую игру», — передает слова Нойера журналист Патрик Штрассер на своей странице в Х (ранее Twitter).

Третий гол «Байера» на 90+5-й минуте был забит в пустые ворота, так как вратарь «Баварии» Мануэль Нойер пошёл на угловой удар у ворот леверкузенцев. Автором гола стал нидерландский футболист Жереми Фримпонг.

Напомним, первый гол в матче был забит на 18-й минуте, когда защитник Йосип Станишич вывел «Байер» вперёд. Отметим, что хорват выступает за команду из Леверкузена на правах аренды как раз из «Баварии». Второй мяч в ворота Мануэля Нойера на 50-й минуте отправил Алехандро Гримальдо, для которого этот гол стал восьмым в чемпионате.

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