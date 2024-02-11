Гаджи Гаджиев ответил на вопрос о причинах ухода Бердыева из махачкалинского «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на вопрос о причинах ухода из клуба 71-летнего главного тренера Курбана Бердыева.

«Жизнь многогранна, предположений и реальных причин может быть немало. Поэтому лучше спросить у него, поскольку это его решение, не моё. Что мы можем предположить? Что Бердыеву нужен другой уровень. Что не всех игроков, которых он хотел, мы смогли пригласить. Но это только домыслы», — приводит слова Гаджиева официальный сайт махачкалинского «Динамо».

1 февраля 2024 года официальный телеграм-канал махачкалинского «Динамо» объявил о решении главного тренера Курбана Бердыева покинуть клуб. Специалист возглавил команду в июле 2023 года, осеннюю часть сезона «Динамо» под руководством Бердыева завершило на первом месте турнирной таблицы Мелбет — Первой лиги, набрав 37 очков в 20 матчах.