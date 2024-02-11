Бен-Йеддер не продлит контракт с «Монако» и может перейти в «Марсель»

33-летний французский нападающий и капитан «Монако» Виссам Бен-Йеддер не продлит истекающий летом 2024 года контракт с монегасками, сообщает Le10sport.com. По данным источника, форвард покинет клуб, за который выступает с августа 2019 года.

Сообщается, что одним из вероятных вариантов продолжения карьеры Бен-Йеддера является подписание контракта на правах свободного агента с «Марселем». Также высоковероятным источник считает возможный переход нападающего в один из клубов Саудовской Аравии.

В текущем сезоне на счету Бен-Йеддера 21 матч за «Монако» во всех турнирах, 15 забитых голов и один результативный пас. Transfermarkt оценивает стоимость 33-летнего форварда в € 10 млн, в 2019 году монегаски заплатили за него € 40 млн.