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Анчелотти: Беллингем напоминает мне Зидана

Анчелотти: Беллингем напоминает мне Зидана
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после разгромной победы над «Жироной» (4:0) в матче 24-го тура чемпионата Испании рассказал о состоянии здоровья полузащитника Джуда Беллингема. Англичанин покинул поле на 57-й минуте.

Испания - Примера . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 0
Жирона
Жирона
1:0 Винисиус Жуниор – 6'     2:0 Беллингем – 35'     3:0 Беллингем – 54'     4:0 Родриго – 61'    

«У него вывихнута лодыжка, Джуд пройдёт осмотр 11 февраля. Надеюсь, он сможет быть с нами во вторник, но и без него другие футболисты внесли большой вклад в игру.

Сравнение Беллингема с Зиданом? Есть вещи, которые напоминает мне в нём Зинедина. Они оба высококлассные игроки. Зидан был превосходен технически, Беллингем невероятен в штрафной. Его движения при первом голе мало кто сможет повторить», — приводит слова Анчелотти Marca.

20-летний Беллингем выступает за «Реал» с 2023 года. В нынешнем сезоне на его счету 20 голов и восемь результативных передач в 29 матчах во всех турнирах.

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