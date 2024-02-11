Анчелотти: Беллингем напоминает мне Зидана

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после разгромной победы над «Жироной» (4:0) в матче 24-го тура чемпионата Испании рассказал о состоянии здоровья полузащитника Джуда Беллингема. Англичанин покинул поле на 57-й минуте.
«У него вывихнута лодыжка, Джуд пройдёт осмотр 11 февраля. Надеюсь, он сможет быть с нами во вторник, но и без него другие футболисты внесли большой вклад в игру.
Сравнение Беллингема с Зиданом? Есть вещи, которые напоминает мне в нём Зинедина. Они оба высококлассные игроки. Зидан был превосходен технически, Беллингем невероятен в штрафной. Его движения при первом голе мало кто сможет повторить», — приводит слова Анчелотти Marca.
20-летний Беллингем выступает за «Реал» с 2023 года. В нынешнем сезоне на его счету 20 голов и восемь результативных передач в 29 матчах во всех турнирах.
- 11 февраля 2024
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