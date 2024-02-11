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Игрок «Сити» Филлипс рассказал, как Гвардиола негативным образом повлиял на его самооценку

Игрок «Сити» Филлипс рассказал, как Гвардиола негативным образом повлиял на его самооценку
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Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс, с января выступающий на правах аренды за «Вест Хэм», рассказал о самой тяжёлой с психологической точки зрения ситуации, с которой он столкнулся во время выступлений в составе «горожан».

«Самым тяжёлым моментом для меня стало, когда после чемпионата мира 2022 года Пеп сказал, что у меня избыточный вес. Он был прав, сказав это, но есть разные способы донести информацию. Пеп был расстроен тем, что я не вернулся к тренировкам раньше. Гвардиола хотел, чтобы я приступил к тренировкам на следующий день после окончания турнира и участвовал в товарищеских матчах. Однако до меня не была доведена данная информация, ведь если бы меня попросили об этом, то я бы так и сделал.

Это было недоразумение, он был очень разочарован тем, что я вернулся с лишними полутора килограммами. Это сильно ударило по моей уверенности в себе и по тому, как я чувствовал себя в «Сити». Моя семья тоже была недовольна этим, особенно мама», — приводит слова Филлипса The Sun.

Напомним, Филлипс перешёл в «Манчестер Сити» из «Лидса» в 2022 году. За этот период он принял участие в 31 матче во всех турнирах и отметился одним голом.

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