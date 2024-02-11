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Президент РПЛ: ситуация «Спартака» и Джикии деликатная, но вряд ли вредит имиджу лиги

Президент РПЛ: ситуация «Спартака» и Джикии деликатная, но вряд ли вредит имиджу лиги
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Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг продления контракта с 30-летним центральным защитником московского «Спартака» Георгием Джикией.

«Ситуация деликатная. Со всем уважением относимся к футбольному клубу «Спартак», Георгию, господину Шпинёву (агент Георгия Джикии. — Прим. «Чемпионата»). Это сложная ситуация, но точно внутренняя проблема клуба. Она действительно привлекает большое внимание, но так всегда бывает. Георгий — яркий футболист, капитан «Спартака» и сборной. «Спартак» — сверхпопулярный клуб. Обсуждение неизбежно, когда вся история выходит вовне. Но говорить о том, что эта ситуация портит имидж лиги, я бы не стал», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

Напомним, ранее Шпинёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову оценил вероятность продления контракта Джикии со «Спартаком» при главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале как почти равную нулю.

В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В общей сложности Джикия провёл на поле 706 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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