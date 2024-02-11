«Многое не понравилось». Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу — о матче с «Брайтоном»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу прокомментировал победу в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном» (2:1).

«Игроки на протяжении всего года проявляли сильный характер, справляясь с трудностями, будь то в игре или пытаясь добиться результатов, и это повторилось. Мы оказывали давление на них до самого конца, и я искренне верю, что если мы продолжим давить, то добьёмся результата.

Сегодня мне многое не понравилось. Мы были действительно плохи в первом тайме. Отчасти это связано с тем, что «Брайтон» — очень хорошая команда, очень дисциплинированная, с хорошим тренером, а нам не хватало настоящей дисциплины, и мы позволяли себе некоторые вольности с мячом и без него. Это было действительно разочаровывающе.

Второй тайм был лучше. У нас был хороший ответ. Очевидно, что, когда догоняешь, всегда восприимчив к контратакам, но я думаю, что по большей части мы справились с этим нормально и выиграли в конце, заслужили очки, но есть над чем поработать», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».