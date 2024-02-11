Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Кот-д'Ивуар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Многое не понравилось». Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу — о матче с «Брайтоном»

«Многое не понравилось». Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу — о матче с «Брайтоном»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу прокомментировал победу в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном» (2:1).

Англия - Премьер-лига . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Грос – 17'     1:1 Сарр – 61'     2:1 Джонсон – 90+6'    

«Игроки на протяжении всего года проявляли сильный характер, справляясь с трудностями, будь то в игре или пытаясь добиться результатов, и это повторилось. Мы оказывали давление на них до самого конца, и я искренне верю, что если мы продолжим давить, то добьёмся результата.

Сегодня мне многое не понравилось. Мы были действительно плохи в первом тайме. Отчасти это связано с тем, что «Брайтон» — очень хорошая команда, очень дисциплинированная, с хорошим тренером, а нам не хватало настоящей дисциплины, и мы позволяли себе некоторые вольности с мячом и без него. Это было действительно разочаровывающе.

Второй тайм был лучше. У нас был хороший ответ. Очевидно, что, когда догоняешь, всегда восприимчив к контратакам, но я думаю, что по большей части мы справились с этим нормально и выиграли в конце, заслужили очки, но есть над чем поработать», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

Материалы по теме
«Тоттенхэм» вырвал победу у «Брайтона» на 90+6-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android