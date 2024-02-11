Лука Джорджевич: если бы остался в «Сочи», то тренировался бы непонятно где

Бывший нападающий «Сочи» Лука Джорджевич ответил на вопрос, мог ли он продолжить выступать за российский клуб, несмотря на отсутствие желания у руководства оставлять его в команде.

«Если бы я хотел, мог бы остаться. Но пришлось бы тренироваться непонятно где. У меня было желание не терять время. Если тренер не видел меня в составе, мне хотелось уйти играть. Это было единственным вариантом — не сидеть, а уйти искать команду, которой я нужен», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

Напомним, «Сочи» объявил о расторжении контракта с Лукой Джорджевичем 30 января. Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в клуб «Абха» из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне чемпионата России 29-летний Джорджевич провёл 11 матчей, в которых забил два мяча и оформил две голевые передачи.