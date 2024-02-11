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Экс-игрок «Порту» Мендеш оценил профессионализм нового спортдира «Спартака» Амарала

Экс-игрок «Порту» Мендеш оценил профессионализм нового спортдира «Спартака» Амарала
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Бывший футболист «Порту» и сборной Португалии Педру Мендеш поделился мнением о профессиональных качествах спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала, занявшего этого пост в декабре минувшего года.

«Знаю, что Амарал работал в скаутском отделе «Бенфики», который является одним из лучших в мире. У них большая команда, которая делает свою работу на высшем уровне. Амарал был отличным скаутом, это квалифицированный специалист. Работа спортивного директора — новый вызов для него», — приводит слова Мендеша «РБ Спорт».

Напомним, Амарал занимал должность главного скаута «Бенфики» в период с 2019 по 2023 год. До этого португальский специалист работал скаутом в таких клубах, как «Реал Вальядолид», «Эйбар», «Гранада».

После завершения первой части Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 30 очков и на текущий момент занимают пятое место. В первом матче после возобновления чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Зенитом». Встреча состоится 2 марта, начало в 19:30 мск.

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