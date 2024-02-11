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Вячеслав Караваев рассказал, на каком европейском стадионе лучшая атмосфера

Вячеслав Караваев рассказал, на каком европейском стадионе лучшая атмосфера
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, где прочувствовал лучшую атмосферу на стадионе.

«Наверное, Евро, игра с Данией. Конечно, сумасшедшая атмосфера была. Это последнее, что вспоминается. Это вообще, болельщики были огонь. На клубном уровне? Понравилось, когда ещё за «Витесс» играл с «Фейеноордом». Казалось, что стадион шатается, когда нам забили. Было вообще космос», — сказал Караваев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний Вячеслав Караваев провёл 12 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. Также на счету защитника четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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