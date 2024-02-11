Александр Филимонов: в «Спартаке» Романцева не было конфликтов в принципе

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов вспомнил, как складывались отношения между игроками и тренерским штабом в стане красно-белых, когда командой руководил Олег Романцев.

«В «Спартаке» Романцева не было конфликтов в принципе. У нас никогда не было обсуждений тренерских решений. Потому что каждое действие Олега Ивановича приводило к чемпионству. Да, кто-то уходил. Но таких публичных споров футболиста с тренером никогда не было. Особенно в информационном поле.

Всё дело в том, что в то время наставника уважали и не позволяли себе критиковать его мнение. Есть требование — будь добр выполнить. Не выполняешь — сиди на скамейке или уходи. Сейчас же главный тренер — всегда первый кандидат на увольнение. Поэтому так и происходит, что агент позволяет себе интервью и высказывания в прессе, как это было в случае с Джикией. Вследствие чего мы имеем вот такое отношение», — приводит слова Филимонова «RT на русском».

Напомним, Романцев был игроком «Спартака» в период с 1976 по 1983 год. Затем он стал главным тренером красно-белых и находился на этом посту с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. Когда Романцев был главным тренером «Спартака», красно-белые восемь раз стали чемпионами России и трижды одержали победу в Кубке страны. Кроме того, Романцев дважды возглавлял сборную России — с 1994 по 1996 год, а также с 1998 по 2002 год. Сейчас 70-летний Романцев работает в «Пари Нижний Новгород».

После завершения первой части Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент занимает пятое место.