Тренер «Зенита»: ещё много времени до первой игры, но мы уже смотрим за «Спартаком»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра ответил, следят ли в штабе сине-бело-голубых за «Спартаком», с которым предстоит встретиться в первом туре после возобновления чемпионата России.

«Следим ли за тем, как «Спартак» играет в Абу-Даби? Да, следим. Это наша первая игра, к официальным играм мы всегда стараемся хорошо разбирать соперника. Понятно, что ещё много времени до первой официальной игры, но мы уже смотрим соперника. Много ещё времени до игры, многое может измениться, но мы наблюдаем и следим», — приводит слова Оливейры официальный сайт «Зенита».

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Санкт-Петербурге 2 марта. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.