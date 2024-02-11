Тренер «Зенита» Оливейра оценил работу команды на втором сборе

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о работе команды на втором тренировочном сборе в Дохе (Катар).

«Довольны ли работой на втором сборе? Да, мы довольны. Естественно, ребята уже немножко подустали, но то, что мы хотели получить здесь, в Дохе, мы получили. Мы провели хорошие спарринги с хорошими командами: и с теми, с которыми играли на турнире, и с теми, с кем проводили товарищеские игры. Это было для нас очень полезно, мы увидели результаты наших тренировок. Мы довольны работой. Естественно, мы всегда будем говорить, что планировали больше. Пока у нас все здоровы, все в хорошем состоянии. Ждём с нетерпением начала чемпионата.

Какая будет задача для игроков на последний матч Кубка равноправия? Наша работа — всегда выходить и показывать наш максимум. Да, мы уже выиграли турнир, но у нас ещё есть над чем работать. У нас есть два дня для того, чтобы поработать над взаимосвязями, — будем пробовать это и в игре. Конечно, мы всегда ставим максимальные задачи. Турнир мы уже выиграли, будем стараться доказывать и побеждать в ещё одном матче!» — приводит слова Оливейры официальный сайт «Зенита».

«Зенит» встретится с бразильским «Сантосом» во вторник, 13 февраля. Начало игры — в 17:00 мск.