«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 11 февраля, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступит Роберт Джонс. Игра начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 23 игр в АПЛ «Астон Вилла» набрала 46 очков и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» заработал 38 очков и расположился на шестой строчке.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги команды уже встречались в 19-м туре. В той встрече подопечные Эрика тен Хага одержали победу со счётом 3:2.

В последних пяти турах АПЛ «Астон Вилла» два раза проиграла, два раза победила и один раз сыграла вничью. В последних пяти матчах чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» трижды одержал победу, один раз потерпел поражение и один раз сыграл вничью.