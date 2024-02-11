Агент Помазуна отреагировал на слухи о возможном переходе вратаря в «Спартак»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Спартак». Помазун арендован «Уралом».

«Илья нормально тренируется с «Уралом». Задайте вопрос тем, кто говорит. Я хоть раз говорил, что в это трансферное окно Илья куда-то уйдёт? Ко всем вопросам по трансферу вернёмся летом», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сообщалось, что переговоры между «Спартаком» и ЦСКА по трансферу Помазуна находятся на довольно продвинутой стадии. Отмечалось, что сделка, возможно, будет оформлена уже в ближайшее время, сам переход должен состояться летом, когда закончится аренда голкипера в «Урале». Позднее в ЦСКА информация была опровергнута.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Илья Помазун провёл 18 матчей. Также на счету голкипера четыре игры в Фонбет Кубке России.