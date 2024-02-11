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В «Барселоне» считают Торреса неприкосновенным игроком, который не будет продан летом

В «Барселоне» считают Торреса неприкосновенным игроком, который не будет продан летом
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Руководство «Барселоны» приняло решение, что крайний нападающий каталонского клуба Ферран Торрес не будет продан грядущим летом независимо от условий потенциального трансфера. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, боссы сине-гранатовых высоко оценивают голевое чутьё 23-летнего нападающего в совокупности с его универсальностью, позволяющей Торресу выступать на всех трёх позициях в атаке. Также руководство «Барселоны» отмечает чемпионский менталитет футболиста.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне Торрес принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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