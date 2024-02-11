Стала известна степень тяжести травмы Беллингема, полученной им в матче с «Жироной»

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем получил растяжение связок левой лодыжки высокой степени тяжести во время минувшего матча чемпионата Испании с «Жироной» (4:0). Об этом сообщает официальный сайт клуба.

На текущий момент нет официальной информации, сколько времени потребуется на восстановление игрока.

Напомним, английский футболист был заменён на 57-й минуте встречи из-за испытываемого им дискомфорта. До этого, на 54-й минуте Беллингем забил третий гол своей команды.

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В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и восьмью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.