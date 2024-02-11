Игрок «Реала» Родриго: Анчелотти не говорит со мной о голах, ведь он всегда верит в меня

Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс комплиментарно высказался в адрес главного тренера «Королевского» клуба» Карло Анчелотти после минувшего 24-го тура испанской Примеры, в котором «сливочные» разгромили прямого конкурента в борьбе за чемпионство «Жирону» со счётом 4:0, а бразильский футболист забил гол.

«Это был ключевой матч. Мы знаем, что всегда важно побеждать, но этот матч был более значимым. Всё прошло хорошо, и мы рады победе. Тренер никогда не говорит со мной о голах, потому что он уверен во мне, а я в нём. Иногда у нас случаются не лучшие моменты, но я хочу поблагодарить его за поддержку, потому что он всегда рядом со мной. Сегодня он дал мне ещё один шанс, и я забил, из-за чего теперь счастлив», — приводит слова Родриго Mundo Deportivo.

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Напомним, в нынешнем сезоне Родриго сыграл в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и семью результативными передачами.