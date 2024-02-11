«Фиорентина» прервала неудачную серию, разгромив «Фрозиноне»

Завершился матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фиорентина» и «Фрозиноне». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эрманно Феличани. «Фиорентина» одержала победу со счётом 5:1.

На 16-й минуте счёт открыл нападающий хозяев Андреа Белотти. Через три минуты форвард Нанитамо Иконе увеличил преимущество «Фиорентины». В концовке первого тайма защитник Лукас Куарта забил третий мяч хозяев. Во втором тайме в составе хозяев отличились Николас Гонсалес и Антонин Барак. Единственный гол «Фрозиноне» на счету Луки Маццители.

Ранее «Фиорентина» проиграла в трёх из четырёх последних матчей.

«Фиорентина» занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 37 очков после 23 матчей. «Фрозиноне» находится на 14-й строчке, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер» (60).