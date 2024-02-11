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Судебный процесс над Гарри Магуайром за нападение на сотрудников полиции отложен на год

Судебный процесс над Гарри Магуайром за нападение на сотрудников полиции отложен на год
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Повторный судебный процесс, который должен был состояться над центральным защитником «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайром, обвиняющимся в нападении на полицейских и попытке их подкупа, отложен более чем на год из-за забастовки юристов в Греции — стране, где англичанин совершил данные правонарушения. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, существует вариант, что повторный судебный процесс над футболистом может не состояться вовсе.

Напомним, на текущий момент англичанина приговорили к 21 месяцу и 10 дням лишения свободы условно с отсрочкой исполнения на три года.

Инцидент произошёл в августе 2020 года на греческом острове Миконос. После потасовки в баре, в которой Магуайр принимал участие вместе со своим братом, на место происшествия прибыла полиция, попытавшаяся урегулировать конфликт. Однако футболист и его брат напали на сотрудников правоохранительных органов, после чего Магуайр попытался подкупить полицейских.

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