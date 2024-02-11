«Динамо» опубликовало состав на контрольный матч с казахстанским «Елимаем»

В контрольном матче встретятся московское «Динамо» и казахстанский «Елимай». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Бессмертный, Лепский, Зайдензаль, Скопинцев, Окишор, Назаренко, Гагнидзе, Гладышев, Макаров, Смолов.

Запасные: Кудравец, Купцов, Даса, Бальбуэна, Паршивлюк, Майсторович, Фернандес, Карраскаль, Смелов, Чавес, Исаев, Бабаев, Чупаёв, Тюкавин, Фомин, Бителло, Лаксальт.

Ранее динамовцы в контрольном матче обыграли «Оренбург» со счётом 4:1. Встреча состоялась в четверг, 8 февраля.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка за 18 матчей.