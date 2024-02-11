Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Кот-д'Ивуар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Косолапов: «Бешикташ» — шаг вперёд для Зайнутдинова

Алексей Косолапов: «Бешикташ» — шаг вперёд для Зайнутдинова
Комментарии

Бывший футболист «Локомотива» Алексей Косолапов поделился мнением о переходе левого экс-защитника московского ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ», который состоялся минувшим летом.

«Бешикташ» — хороший клуб. Тем более в турецкой лиге Зайнутдинов не считается иностранцем. Для него это шаг вперёд», — сказал Косолапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в нынешнем сезоне Зайнутдинов принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Материалы по теме
Алексей Косолапов: сборная Казахстана не выйдет на чемпионат Европы, они выжали максимум
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android