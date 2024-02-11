Алексей Косолапов: «Бешикташ» — шаг вперёд для Зайнутдинова

Бывший футболист «Локомотива» Алексей Косолапов поделился мнением о переходе левого экс-защитника московского ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ», который состоялся минувшим летом.

«Бешикташ» — хороший клуб. Тем более в турецкой лиге Зайнутдинов не считается иностранцем. Для него это шаг вперёд», — сказал Косолапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в нынешнем сезоне Зайнутдинов принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.