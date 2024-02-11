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Алексей Поляков предположил, что Семак возглавит сборную России после Карпина

Алексей Поляков предположил, что Семак возглавит сборную России после Карпина
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Бывший голкипер московского «Локомотива» Алексей Поляков высказал мнение, кто может возглавить сборную России в случае ухода главного тренера Валерия Карпина.

«Не знаю, может ли Карпин покинуть сборную России, ему виднее. Я считаю, что после Карпина сборную возглавит Семак», — сказал Поляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Валерий Карпин был назначен главным тренером национальной команды 23 июля 2021 года.

Сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством команда пять раз подряд выиграла чемпионат России.

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