«Гавр» без Кузяева проиграл «Ренну» в домашнем матче Лиги 1

Завершился матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Гавр» и «Ренн». Команды играли на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Мийо. «Ренн» одержал победу со счётом 1:0.
На 60-й минуте отличился полузащитник «Ренна» Бенжамен Буриго. Ему ассистировал Мартен Терье.
Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев пропустил матч из-за удаления во встрече 1/8 финала Кубка Франции со «Страсбургом» (1:3). Кузяев получил прямую красную карточку на 80-й минуте.
«Ренн» занимает седьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко после 21 матча. «Гавр» находится на 11-й строчке, заработав 24 очка. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен» (50).
- 11 февраля 2024
-
17:38
-
17:31
-
17:31
-
17:15
-
17:14
-
17:14
-
17:13
-
17:05
-
17:02
-
17:00
-
17:00
-
16:58
-
16:56
-
16:53
-
16:45
-
16:30
-
16:28
-
16:26
-
16:20
-
16:20
-
16:02
-
15:54
-
15:45
-
15:44
-
15:30
-
15:24
-
15:05
-
14:51
-
14:44
-
14:40
-
14:28
-
14:15
-
14:03
-
14:02
-
14:00