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«Гавр» без Кузяева проиграл «Ренну» в домашнем матче Лиги 1

«Гавр» без Кузяева проиграл «Ренну» в домашнем матче Лиги 1
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Завершился матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Гавр» и «Ренн». Команды играли на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Мийо. «Ренн» одержал победу со счётом 1:0.

Франция - Лига 1 . 21-й тур
11 февраля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
0 : 1
Ренн
Ренн
0:1 Буриго – 60'    

На 60-й минуте отличился полузащитник «Ренна» Бенжамен Буриго. Ему ассистировал Мартен Терье.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев пропустил матч из-за удаления во встрече 1/8 финала Кубка Франции со «Страсбургом» (1:3). Кузяев получил прямую красную карточку на 80-й минуте.

«Ренн» занимает седьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко после 21 матча. «Гавр» находится на 11-й строчке, заработав 24 очка. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен» (50).

Турнирная таблица Лиги 1
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