Агент: в «Сочи» на Сутормина рассчитывают как на лидера и основного игрока команды

Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Зенита» Алексея Сутормина, прокомментировал информацию об аренде футболиста в «Сочи».

«Зенит» уже подтвердил аренду Сутормина. Мы тоже подтверждаем: Алексей на правах аренды без права выкупа переходит в футбольный клуб «Сочи». Мы приходим получить игровую практику, помочь «Сочи» в решении командных задач. В новой команде на Сутормина рассчитывают как на лидера и основного игрока», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Алексей Сутормин провёл семь матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.