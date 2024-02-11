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Агент: в «Сочи» на Сутормина рассчитывают как на лидера и основного игрока команды

Агент: в «Сочи» на Сутормина рассчитывают как на лидера и основного игрока команды
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Зенита» Алексея Сутормина, прокомментировал информацию об аренде футболиста в «Сочи».

«Зенит» уже подтвердил аренду Сутормина. Мы тоже подтверждаем: Алексей на правах аренды без права выкупа переходит в футбольный клуб «Сочи». Мы приходим получить игровую практику, помочь «Сочи» в решении командных задач. В новой команде на Сутормина рассчитывают как на лидера и основного игрока», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Алексей Сутормин провёл семь матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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