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Команда «Спартака» выиграла Кубок Легенд, обыграв в финале сборную мира

Команда «Спартака» выиграла Кубок Легенд, обыграв в финале сборную мира
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Завершился Кубок Легенд, который проходил на стадионе «Мегаспорт» в Москве 10 и 11 февраля. В финальном матче легенды «Спартака» обыграли сборную мира со счётом 7:5.

Отметим, что один из голов в финале забил голкипер легенд «Спартака» Александр Филимонов.

Ранее в своей группе легенды «Спартака» обыграли соперников из ЦСКА со счётом 3:1 и выиграли у легенд «Локомотива» (13:8). Сборная мира, в свою очередь, победила легенд «Зенита» (9:7) и легенд «Динамо» (9:7). Матчи группового этапа прошли вчера, 10 февраля.

Третье место на турнире заняла команда легенд «Динамо». Динамовцы победили легенд ЦСКА со счётом 12:7. Ранее в матче за пятое место легенды «Локомотива» обыграли легенд «Зенита» со счётом 12:8.

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